Российские чиновники обсуждают вопрос о приостановке инвестиций из резервов фонда национального благосостояния

Ранее они планировали вкладывать с этого года по 300 млрд руб. в разные проекты. О возможном переносе ранее предупредил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Окончательного решения нет, все будет зависеть от того, как пройдет покупка контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка, сказал газете «Ведомости» федеральный чиновник.
2020-03-16T04:04:00+03:00
2020-03-16T04:05:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 16 марта 2020
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