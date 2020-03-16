Российские чиновники обсуждают вопрос о приостановке инвестиций из резервов фонда национального благосостояния

Ранее они планировали вкладывать с этого года по 300 млрд руб. в разные проекты. О возможном переносе ранее предупредил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Окончательного решения нет, все будет зависеть от того, как пройдет покупка контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка, сказал газете «Ведомости» федеральный чиновник.