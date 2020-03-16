Чехия объявила общенациональный карантин

. Жители страны смогут выходить из дома только на работу, в аптеки или больницы, а также за едой или для того, чтобы навестить родственников. Во всех остальных случаях свободное передвижение по стране запрещается. Гражданам предписано держаться на расстоянии двух метров друг от друга. Для усиления контроля над границами на них размещены дополнительно две тысячи военнослужащих и 400 таможенников. Похожие меры вводят и в Австрии. До 22 марта закрываются большинство магазинов, за исключением супермаркетов, аптек, заправок, почты, банков. Со вторника будут закрыты рестораны, бары и кафе, кроме службы доставки еды. Храмы отменяют общественные церковные службы, крещения и венчания. Ранее подобные чрезвычайные меры решили ввести власти Италии и Испании.