Лидеры стран G7 планируют обсудить сегодня меры по борьбе с коронавирусом

Саммит будет проходить в режиме видеосвязи. Об этом на прошлой неделе написал в твиттере французский президент Эмманюэль Макрон. Среди прочего, по его словам, участники предстоящих переговоров уже согласились координировать усилия для исследования и создания вакцины и способов лечения, а также проработать меры в экономической области.