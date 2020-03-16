Лидеры стран G7 планируют обсудить сегодня меры по борьбе с коронавирусом

Саммит будет проходить в режиме видеосвязи. Об этом на прошлой неделе написал в твиттере французский президент Эмманюэль Макрон. Среди прочего, по его словам, участники предстоящих переговоров уже согласились координировать усилия для исследования и создания вакцины и способов лечения, а также проработать меры в экономической области.
2020-03-16T04:04:00+03:00
2020-03-16T04:04:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2606308-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:04, 16 марта 2020
Загрузка комментариев...