Руководство Росгвардии проводит проверку после того, как служащий ведомства выстрелил в здании следственного комитета

Инцидент произошел в Главном следственном управлении в Москве. Как сказал агентству ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, сотрудник предприятия «Охрана» перезаряжал оружие, когда произошел непроизвольный выстрел. Никто не пострадал. Агентство отмечает, что по неофициальным данным, стрелявший мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Он выстрелил из табельного оружия в пуленепробиваемое стекло комнаты охраны.
2020-03-16T03:03:00+03:00
2020-03-16T03:07:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2606306-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:03, 16 марта 2020
Загрузка комментариев...