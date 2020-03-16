Руководство Росгвардии проводит проверку после того, как служащий ведомства выстрелил в здании следственного комитета

Инцидент произошел в Главном следственном управлении в Москве. Как сказал агентству ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, сотрудник предприятия «Охрана» перезаряжал оружие, когда произошел непроизвольный выстрел. Никто не пострадал. Агентство отмечает, что по неофициальным данным, стрелявший мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Он выстрелил из табельного оружия в пуленепробиваемое стекло комнаты охраны.