Российское правительство ищет способы сдержать рост цен на лекарства

Препараты могут подорожать из-за роста курсов доллара и евро. Участники фармацевтической отрасли, как пишет газета «КоммерсантЪ», предлагают среди прочего возмещать часть затрат, и предоставлять субсидии производителям на кредиты для покупки иностранных субстанций. По подсчетам экспертов, доля импортных лекарств в аптеках в прошлом году составила в натуральном выражении чуть более трети. Более 80% российских препаратов производится из импортных субстанций.