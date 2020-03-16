Российское правительство ищет способы сдержать рост цен на лекарства

Препараты могут подорожать из-за роста курсов доллара и евро. Участники фармацевтической отрасли, как пишет газета «КоммерсантЪ», предлагают среди прочего возмещать часть затрат, и предоставлять субсидии производителям на кредиты для покупки иностранных субстанций. По подсчетам экспертов, доля импортных лекарств в аптеках в прошлом году составила в натуральном выражении чуть более трети. Более 80% российских препаратов производится из импортных субстанций.
2020-03-16T03:03:00+03:00
2020-03-16T03:07:17+03:00
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03:03, 16 марта 2020
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