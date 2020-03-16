Российские вузы начали переводить студентов на дистанционное обучение

Ранее такую рекомендацию выпустило Министерство образования и науки. По данным агентства ТАСС, ей последовали Уральский федеральный университет, Тюменский, Балтийский, Петрозаводский университеты, Южный федеральный, а также школы и колледжи Республики Коми. В Москве и Подмосковье с сегодняшнего дня школы переводятся в режим свободного посещения.

В российской столице сейчас закрыты четыре школы, где учились дети, у которых обнаружили коронавирус. Еще одного учебное заведение закрыто, после того, как у школьника там заподозрили инфекцию.