Россия ограничивает полеты в страны Евросоюза, Норвегию и Швейцарию

Это связано с распространением коронавируса. Летать можно будет только в некоторые столицы этих государств. Российские авиакомпании уже предупредили о новых ограничениях. Кроме того, «Аэрофлот» не будет совершать полеты в города Узбекистана и столицу Молдавии. Чартерные рейсы временно будут летать, они должны вывезти россиян из ЕС, и граждан ЕС домой.
2020-03-16T03:03:00+03:00
2020-03-16T03:06:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:03, 16 марта 2020
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