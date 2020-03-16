Смертность от коронавируса резко выросла в трех европейских странах

В Испании число умерших за сутки увеличилось почти вдвое. Во Франции сразу на треть, в Италии — на четверть. Самая высокая цифра – 368 умерших, зафиксирована за сутки в Италии. Тем временем по данным Всемирной организации здравоохранения, за сутки число заразившихся коронавирусом выросло почти на 11 тысяч человек. Общее число инфицированных превысило 150 тысяч.