Нефть вновь подешевела

Цена на сорт марки Brent опускалась в ходе торгов ниже отметки в 32 доллара за баррель. Это почти на 6% меньше значений предыдущей торговой сессии. Стоимость нефти снижается на фоне фактического обнуления ставки Федеральной резервной системы США. Регулятор принял такое решение в рамках борьбы с последствиями пандемии коронавируса для экономики.