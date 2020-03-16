Нефть вновь подешевела

Цена на сорт марки Brent опускалась в ходе торгов ниже отметки в 32 доллара за баррель. Это почти на 6% меньше значений предыдущей торговой сессии. Стоимость нефти снижается на фоне фактического обнуления ставки Федеральной резервной системы США. Регулятор принял такое решение в рамках борьбы с последствиями пандемии коронавируса для экономики.
2020-03-16T03:03:00+03:00
2020-03-16T03:05:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:03, 16 марта 2020
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