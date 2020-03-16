Митинги в рамках единого дня экологического протеста прошли в городах Северо-западного федерального округа России

В Архангельске около двух тысяч человек требовали закрыть мусорный полигон в Шиесе, а также выступили за отставку губернатора. Также за закрытие мусорного полигона выступали в Котласе и Северодвинске. Пикеты с критикой экологической политики властей прошли в Сыктывкаре, Ухте. Еще митинги состоялись в Вологде, Онеге, Санкт-Петербурге. В большинстве городов акции прошли без происшествий. В Архангельске произошел конфликт между организаторами и активистом местного штаба Навального, которому не дали возможности выступить.
2020-03-16T02:05:00+03:00
2020-03-16T02:08:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 16 марта 2020
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