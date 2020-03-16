Полиция Петербурга задержала 25 человек на акции против изменения Конституции

Ее участники накануне пришли с цветами к зданию Конституционного суда в северной столице. Они назвали происходящее «похороны Конституции». Задерживали в основном за участие в одиночных пикетах, сообщает сайт «ОВД-Инфо». В Москве пикеты у здания администрации президента против изменения Основного закона накануне прошли без происшествий.