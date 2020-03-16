Полиция Петербурга задержала 25 человек на акции против изменения Конституции

Ее участники накануне пришли с цветами к зданию Конституционного суда в северной столице. Они назвали происходящее «похороны Конституции». Задерживали в основном за участие в одиночных пикетах, сообщает сайт «ОВД-Инфо». В Москве пикеты у здания администрации президента против изменения Основного закона накануне прошли без происшествий.
2020-03-16T02:05:00+03:00
2020-03-16T02:06:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 16 марта 2020
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