Минпромоторг потребовал от торговых сетей представить к сегодняшнему дню отчеты о запасах социально значимых товаров

Некоторые компании уже подтвердили увеличение спроса на отдельные категории. Возросли продажи макаронных изделий, круп, бакалеи, средств гигиены и моющих средств, передает агентство ТАСС. В пресс-службе министерства в свою очередь заверили, что многие сети начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков. Там также подчеркнули, что продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать.