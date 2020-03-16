Минпромоторг потребовал от торговых сетей представить к сегодняшнему дню отчеты о запасах социально значимых товаров

Некоторые компании уже подтвердили увеличение спроса на отдельные категории. Возросли продажи макаронных изделий, круп, бакалеи, средств гигиены и моющих средств, передает агентство ТАСС. В пресс-службе министерства в свою очередь заверили, что многие сети начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков. Там также подчеркнули, что продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать.
2020-03-16T02:05:00+03:00
2020-03-16T02:06:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 16 марта 2020
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