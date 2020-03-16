Российское правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

В документе, с текстом которого ознакомилась газета «Ведомости», говорится о создании фонда в 300 млрд. рублей, налоговых каникулах для бизнеса и оплачиваемых больничных людям на карантине. Также чиновники планируют проводить мониторинг ситуации на рынках труда в регионах. Для выплаты безработным будут зарезервированы средства в федеральном бюджете.
2020-03-16T02:05:00+03:00
2020-03-16T02:05:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 16 марта 2020
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