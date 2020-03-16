Военный вертолет в Чите выстрелил в жилой дом

В Министерстве обороны объяснили, что это произошло случайно, во время обслуживания боевой машины на земле, передает агентство ТАСС. Пострадавших нет. Сейчас проводится проверка, командование воинской части обсуждает с местными властями вопросы компенсации ущерба. По данным сайта «МБХ Медиа», снаряд калибром 23 мм попал в стену жилого дома. Он повредил остекление, межэтажное перекрытие и балкон.