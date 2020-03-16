Ученые, адвокаты, деятели культуры, писатели и журналисты призвали остановить внесение поправок в Конституцию

В обращениях Конгресса интеллигенции и представителей искусства и ученого сообщества нынешний процесс изменения Основного закона назван антиконституционным переворотом. Такой шаг, по мнению авторов обращений, грозит политическим кризисом. В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов. Отдельно критикуется поправка, которая обнуляет президентские сроки Владимира Путина.

Среди подписавших эти обращения, академики Михаил Данилов и Ефим Хазанов, химик Борис Жуйков, режиссер Гарри Бардин, актрисы Наталья Фатеева и Лия Ахеджакова, поэтесса Ольга Седакова, драматург Юлий Ким.