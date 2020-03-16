Совет МХГ потребовал наказать причастных к избиению Льва Пономарева в Таганском ОВД

Он также напомнил о необходимости разъяснить всем отделам полиции законодательство о допуске защитников и членов ОНК. В минувшую субботу Пономарева и еще несколько десятков человек задержали у здания ФСБ на Лубянке. Люди пришли выступить против политических репрессий. Как рассказал 78-летний правозащитник, его и еще одного задержанного избили в Таганском ОВД несколько человек в полицейской форме, в масках, без жетонов.
2020-03-16T01:06:00+03:00
2020-03-16T01:10:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 16 марта 2020
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