Совет МХГ потребовал наказать причастных к избиению Льва Пономарева в Таганском ОВД

Он также напомнил о необходимости разъяснить всем отделам полиции законодательство о допуске защитников и членов ОНК. В минувшую субботу Пономарева и еще несколько десятков человек задержали у здания ФСБ на Лубянке. Люди пришли выступить против политических репрессий. Как рассказал 78-летний правозащитник, его и еще одного задержанного избили в Таганском ОВД несколько человек в полицейской форме, в масках, без жетонов.