Федеральная резервная система США почти до нуля снизила ключевую ставку

Финансовый регулятор страны принял такое решение в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса. По словам представителей ФРС, последствия эпидемии будут оказывать воздействия на экономическую активность в краткосрочной перспективе. Американский президент Дональд Трамп уже приветствовал решение Федеральной резервной системы.