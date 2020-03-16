Федеральная резервная система США почти до нуля снизила ключевую ставку

Финансовый регулятор страны принял такое решение в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса. По словам представителей ФРС, последствия эпидемии будут оказывать воздействия на экономическую активность в краткосрочной перспективе. Американский президент Дональд Трамп уже приветствовал решение Федеральной резервной системы.
2020-03-16T01:06:00+03:00
2020-03-16T01:09:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 16 марта 2020
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