Президент Владимир Путин распорядился создать рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Ее возглавит мэр Москвы Сергей Собянин. Также в составе члены правительства и руководители ряда служб. Президент рекомендовал главам регионов, где зафиксированы случаи заражения, принять участие в деятельности группы. По официальным данным сейчас в России 63 случая инфицирования.