Президент Владимир Путин распорядился создать рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Ее возглавит мэр Москвы Сергей Собянин. Также в составе члены правительства и руководители ряда служб. Президент рекомендовал главам регионов, где зафиксированы случаи заражения, принять участие в деятельности группы. По официальным данным сейчас в России 63 случая инфицирования.
2020-03-16T01:06:00+03:00
2020-03-16T01:08:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2606274-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:06, 16 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Заявление Конгресса Интеллигенции Попытки переписать Основной закон страны не только не разрешат накопившихся противоречий, но и способны столкнуть страну в пучину политического кризиса. Мы убеждены: сменяемость власти на выборах – единственный мирный и легитимный способ решить проблемы, стоящие перед Россией…