Всё новые страны ужесточают меры по борьбе с коронавирусом

Украина, Литва, Черногория, Ливан, а еще Колумбия закрывают границы для иностранцев. Германия запрещает пересечение границы с Францией, Австрией и Швейцарией. Сербия, Словакия, Эстония и Казахстан вводят чрезвычайное положение. В Катаре власти, помимо пассажирского авиасообщения, приостанавливают также работу общественного транспорта. В столице Ирака с завтрашнего дня вводится комендантский час.
2020-03-16T01:06:00+03:00
2020-03-16T01:07:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2606272-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:06, 16 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Заявление Конгресса Интеллигенции Попытки переписать Основной закон страны не только не разрешат накопившихся противоречий, но и способны столкнуть страну в пучину политического кризиса. Мы убеждены: сменяемость власти на выборах – единственный мирный и легитимный способ решить проблемы, стоящие перед Россией…