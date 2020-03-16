Ограничения на авиасообщение со странами Евросоюза из-за коронавируса вступают в силу уже сегодня

Рейсы будут совершаться только в столицы стран ЕС, а также в Женеву и Осло.

Ограничения вводятся, чтобы обеспечить безопасность здоровья населения и не допустить распространения коронавирусной инфекции. Воздушные перевозки временно приостановлены с полуночи — как на территорию стран-членов Европейского Союза, так и в обратном направлении. Исключение делается для регулярных рейсов из Москвы в столицы стран-членов ЕС, осуществляемых через терминал F международного аэропорта Шереметьево, а также для чартерных рейсов, при условии, что в эти страны будут лететь граждане этих государств, а назад в Россию будут возвращаться только граждане нашей страны. Ограничения введены и для полетов в Швейцарию и Норвегию с теми же условиями. С пятницы уже ограничено авиасообщение с Германией, Францией, Испанией и Италией. Российские авиакомпании выполняли в выходные лишь полеты в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж и только из Шереметьево. Международное авиа и железнодорожное приостановлено по решению властей Польши. Въезд на территорию республики иностранцам без вида на жительство закрыла и Чехия.

С сегодняшнего дня границы для иностранцев закрыла Украина, а уже завтра эта страна прекращает регулярное пассажирское сообщение с другими государствами.