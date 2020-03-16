Школьники в Москве и области с этого дня перейдут на режим свободного посещения занятий из-за коронавируса

Решение пойдёт ли ребёнок в школу, примут его родители или законные представители. Дети, которые останутся дома, продолжат обучение дистанционно, сообщается на сайте столичного мэра Сергея Собянина. «У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный», поясняет градоначальник. Режим свободного посещения будет действовать до особого распоряжения. Аналогичную меру в Подмосковье ввёл губернатор региона Андрей Воробьёв. Мэр Москвы объявил также о дополнительных мерах против распространения коронавируса. Соблюдать режим обязательной двухнедельной самоизоляции должны не только те, кто приехал из стран с неблагополучной обстановкой, но и люди, которые живут вместе с отдыхавшими. Собянин также назвал сообщения об огромном числе заболевших в Москве не соответствующими действительности. По официальным данным их пока 33, из них трое несовершеннолетние. Школы, в которых дети, учились, временно закрыты. Прекращать работу городского транспорта и закрывать разные организации из-за коронавируса власти столицы не намерены.

Число заражённых коронавирусной инфекцией в России выросло до 59 человек. Новые случаи специалисты за минувшие сутки выявили в Подмосковье и Тюменской области.