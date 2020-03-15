Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность помилования своего бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна

Соответствующее сообщение президент США разместил у себя в Твиттере. Еще в феврале Трамп заявлял, что пока не задумывался о помиловании ряда своих приближенных, оказавшихся на скамье подсудимых. Речь шла, в частности, и о Флинне, приговор которому должен был быть вынесен 27 февраля, но отложен на неопределенный срок. Дело Флинна рассматривается в рамках расследования вмешательства России в выборы президента США в 2016 году