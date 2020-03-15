По меньшей мере 15 человек погибли в результате взрыва на нефтепроводе в Лагосе

Ранения получили еще 60 человек, в основном ученицы из колледжа для девочек. По утверждению нигерийских властей, взрывом повреждены 50 зданий, включая сам колледж и популярный отель. Точная причина взрыва не установлена, но версию о самовольной врезке в трубопровод в компании-операторе отвергают. Между тем, возникший пожар распространился на нефтепровод.
2020-03-15T22:59:00+03:00
2020-03-15T23:05:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:59, 15 марта 2020
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