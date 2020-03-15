По меньшей мере 15 человек погибли в результате взрыва на нефтепроводе в Лагосе

Ранения получили еще 60 человек, в основном ученицы из колледжа для девочек. По утверждению нигерийских властей, взрывом повреждены 50 зданий, включая сам колледж и популярный отель. Точная причина взрыва не установлена, но версию о самовольной врезке в трубопровод в компании-операторе отвергают. Между тем, возникший пожар распространился на нефтепровод.