«Яндекс» запустил онлайн-карту, на которой отображаются данные о распространении коронавируса в России и мире

«Яндекс» запустил онлайн-карту, на которой отображаются данные о распространении коронавируса нового типа в России и мире. Карта сопровождается статистикой заражений, смертей и выздоровлений по регионам. Информация о распространении коронавируса в России основана на данных Роспотребнадзора.
2020-03-15T22:59:00+03:00
2020-03-15T23:03:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:59, 15 марта 2020
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