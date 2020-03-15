«Яндекс» запустил онлайн-карту, на которой отображаются данные о распространении коронавируса в России и мире

«Яндекс» запустил онлайн-карту, на которой отображаются данные о распространении коронавируса нового типа в России и мире. Карта сопровождается статистикой заражений, смертей и выздоровлений по регионам. Информация о распространении коронавируса в России основана на данных Роспотребнадзора.