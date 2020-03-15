В РПЦ отвергают слухи о том, что патриарх Кирилл отменяет свои богослужения из-за коронавируса

Как пишет в своем Телеграм канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, никаких изменений в богослужебном графике предстоятеля нет. Таким образом он прокомментировал сообщения в соцсетях о том, что иерарх якобы перестал совершать службы при большом стечении народа из-за опасности заразиться. Между тем, диакон Андрей Кураев обращает внимание на то, что в условиях пандемии церковная администрация в первую очередь должна призывать самих прихожан не приходить на службы.

Кстати, все пасхальные службы римско-католической церкви из-за коронавируса будут проводиться без прихожан.