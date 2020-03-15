Формирование правительства Израиля по итогам выборов 2 марта будет поручено лидеру центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу. Так решил Президент страны Реувен Ривлин. Если Ганцу удастся возглавить правительство, Беньямину Нетаньяху и его партии «Ликуд» придется уйти в оппозицию.

Многие в Израиле недовольны долгим нахождением Нетаньяху у власти, но поручение сформировать кабинет его основному оппоненту еще ни о чем не говорит. На это обращает внимание израильский политолог Алекс Векслер.

Как передает государственное израильское радио, глава государства официально вручит Ганцу мандат на формирование правительственной коалиции на специальной церемонии 16 марта. Правительственный кризис в Израиле разразился год назад. За это время трижды прошли парламентские выборы, но Нетаньяху так и не удалось сформировать правящую коалицию.