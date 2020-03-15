Совет Московской Хельсинкской группы потребовал наказать причастных к избиению в полиции Льва Пономарева

Полицейские также отказывались пускать к задержанному адвокатов и членов ОНК, что противоречит всем законным нормам. Руководство МВД должно серьезно отреагировать на ситуацию. Об этом «Эху Москвы» рассказал сопредседатель организации Валерий Борщев. Председателя организации «За права человека» Льва Пономарева задержали в субботу на одиночных пикетах около здания ФСБ. Собравшиеся требовали отмены внесения изменений в Конституцию.