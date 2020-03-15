Владимир Путин распорядился создать рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, возглавит рабочую группу мэр Москвы Сергей Собянин.

Режим повышенной готовности в связи с коронавирусом могут распространить на всю Россию. Как передает РБК, это одна из мер, которые обсуждают в правительстве. Представить предложения на этот счет поручено первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой. Пока повышенная готовность действует только в Москве.

Между тем, в эффективности распространения режима повышенной готовности на всю страну сомневается политолог Валерий Соловей.

У российских торговых сетей нет проблем с запасами и доставкой товаров в магазины. В этом «Интерфакс» заверил представитель Ассоциации компаний розничной торговли АКОРТ Илья Власенко По его словам, существующих в торговых сетях запасов хватит на несколько недель и они пополняются. Минпромторг на фоне распространения коронавируса сегодня попросил торговые сети к 16 марта подготовить комплексную статистику по изменению спроса. Торговые сети и онлайн-магазины в последние дни фиксируют рост спроса на крупы, макаронные изделия и средства гигиены. Это происходит на фоне сообщений о распространении в мире нового коронавируса, а также ослабления курса рубля.