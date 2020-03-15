Валерий Газзаев: Текущий сезон РПЛ должен быть приостановлен из-за коронавируса

Текущий сезон РПЛ должен быть приостановлен из-за коронавируса. Так считает бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России, председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев. В интервью ТАСС он сказал, что здоровье

человека дороже всего на свете, к тому же матчи без зрителей — это не те эмоции.