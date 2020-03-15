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20:57, 15 марта 2020

АКОРТ: У торговых сетей, работающих в России, нет проблем с запасами и доставкой товаров в магазины

У торговых сетей, работающих в России, нет проблем с запасами и доставкой товаров в магазины. В этом ИФ заверил представитель Ассоциации компаний розничной торговли АКОРТ Илья Власенко. По его словам, существующих запасов у торговых сетей хватит на несколько недель и запасы продолжают пополняться. Минпромторг на фоне распространения коронавируса сегодня попросил торговые сети к 16 марта подготовить комплексную статистику по изменению спроса. Торговые сети и онлайн-магазины зафиксировали рост спроса
на крупы, макаронные изделия и средства гигиены на фоне сообщений о распространении в
мире нового коронавируса, а также ослабления курса рубля.



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