Президент Израиля решил поручить формирование кабмина по итогам выборов лидеру центристского блока

Президент Израиля Реувен Ривлин решил поручить формирование кабинета министров по итогам выборов 2 марта лидеру центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу. Как передает государственное израильское радио, глава государства официально вручит Ганцу мандат на

формирование правительственной коалиции в ходе специальной церемонии 16 марта.