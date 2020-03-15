Прокат США показал худший уик-энд за двадцать с лишним лет

Как сообщается на специализированном сайте DTF, до пятницы влияние пандемии на сборы никак не проявлялось, однако уже с 13 марта американцы последовали рекомендациям и остались дома. Даже после 11 сентября 2001 американцы ходили в кино активнее, отмечает ресурс.