Прокат США показал худший уик-энд за двадцать с лишним лет

Как сообщается на специализированном сайте DTF, до пятницы влияние пандемии на сборы никак не проявлялось, однако уже с 13 марта американцы последовали рекомендациям и остались дома. Даже после 11 сентября 2001 американцы ходили в кино активнее, отмечает ресурс.
2020-03-15T20:30:00+03:00
2020-03-15T20:33:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 15 марта 2020
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