Одним из каналов передачи коронавируса от человека человеку могут оказаться наличные деньги

Об этом сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на предупреждение ВОЗ. Организация настоятельно рекомендует после использования наличных денег лучше мыть руки и не прикасаться к лицу. Вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени, а продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет три-четыре дня, на пластиковых — до девяти дней. Кроме того, следует соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов при использовании карт. Наиболее безопасными ВОЗ считает бесконтактные платежи.