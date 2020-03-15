Совет Московской Хельсинкской группы потребовал наказать причастных к избиению в полиции Льва Пономарева

Совет Московской Хельсинкской группы потребовал наказать причастных к избиению в полиции правозащитника Льва Пономарева. В заявлении группы говорится, что ГУВД Москвы и МВД обязано публично осудить произошедшее в отделе МВД России по Таганскому району Москвы, в котором ко Льву Пономареву была применена физическая сила после задержания 14 марта на одиночном пикете в защиту Конституции.