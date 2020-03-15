Тбилиси с 16 марта приостанавливает передвижение граждан между Грузией и Россией из-за коронавируса

Как сообщается на сайте правительства Грузии, запрет не распространяется на россиян и грузин, которые возвращаются на родину, а также на грузовые перевозки. В Грузии зафиксировано 30 случаев коронавируса. Россия с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной, Латвией и Молдовой, до этого было ограничено авиасообщение с европейскими странами.