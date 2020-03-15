Все литургические мероприятия и службы Папы Франциска на Страстной неделе состоятся

Как сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, возможность участия в них верующих пока под вопросом. Бруни уточнил, что в любом случае все службы будут передаваться в прямом эфире по телевидению и в интернете. В этом году католики отмечают Пасху 12 апреля. Страстная неделя ей предшествует.