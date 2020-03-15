Все литургические мероприятия и службы Папы Франциска на Страстной неделе состоятся

Как сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, возможность участия в них верующих пока под вопросом. Бруни уточнил, что в любом случае все службы будут передаваться в прямом эфире по телевидению и в интернете. В этом году католики отмечают Пасху 12 апреля. Страстная неделя ей предшествует.
2020-03-15T19:30:00+03:00
2020-03-15T19:34:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 15 марта 2020
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