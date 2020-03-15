Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал идею переноса Евро-2020 на другой срок

По его мнению, это станет разумным решением в связи с угрозой распространения коронавируса. Чемпионат Европы должен пройти с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в т.ч. Санкт-Петербурге. 17 марта состоится видеоконференция с представителями 55 европейских футбольных ассоциаций, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом и принять решение о судьбе европейского чемпионата.