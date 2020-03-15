В Ростове начался матч 22 тура чемпионата России по футболу между местным клубом и столичным Локомотивом.

Поскольку сегодня Краснодар потерпел поражение от Сочи, один из участников сегодняшней встречи может догнать южный клуб, но произойдет это только в случае победы. Ничья устроит прежде всего Краснодар, который останется на втором месте. В двух весенних турах команды показали абсолютно одинаковый результат – ничья и победа. Возможно, Ростов выглядит поинтереснее, а Локомотив несколько увяз в своих внутренних проблемах. Ходят слухи, что летом главного тренера Юрия Семина попытаются отправить в отставку, что очень не нравится большинству болельщиков. Кроме того, состав у Ростова несколкько глубже. Валерий Карпин может себе позволить оставить в запасе игрока сборной России Алексея Ионова и Павла Мамаева, который в прошлом туре забил в ворота ЦСКА. У Локомотива не смогут сыграть Антон Миранчук и Джефферсон Фарфан.



К этой минуте уже закончились два матча. Сочи переиграл Краснодар 2-0, а ЦСКА и Уфа голов не забили 0-0.