Самым юным заразившимся коронавирусом стал новорожденный младенец, сообщает британская газета The Sun.

Будущая мама была доставлена в лондонский госпиталь с подозрением на воспаление легких. Результаты анализов стали известны уже после родов – они оказались положительными и для мамы, и для новорожденного. Неизвестно, произошло ли инфицирование младенца еще в утробе матери или уже во время родов.

В настоящее время ребенок остается в роддоме, мать переведена в инфекционное отделение. Персоналу больницы, оказывавшему ей медицинскую помощь, предписана самоизоляция.

Медики пока не могут сказать, возможно ли грудное вскармливание в случаях, если мать окажется зараженной, а ребенок – нет.

Королева Великобритании Елизавета II в качестве меры предосторожности из-за коронавируса покинула Букингемский дворец. Как пишет The Sun, предполагается, что королева переждет эпидемию в Виндзорском замке. Если вспышка усилится, то Елизавета II переедет в Сан-дрин-гемский дворец в Норфолке. Издание подчеркивает, что королева здорова и чувствует себя хорошо.