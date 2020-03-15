Число зафиксированных случаев коронавируса в России возросло до 63

Как сообщает федеральный оперативный штаб, 3 случая выявлено в Московской и еще один — в Тюменской областях.

Сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары. В том числе на крупы и консервы. Это происходит на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России. В торговых компаниях РБК пояснил, что количество поступающих заказов 13 и 14 марта выросло на 104% в целом по стране по сравнению с 11 марта. Вырос и средний чек заказов — на четверть в среднем по России. Наиболее сильный рост числа заказов был зафиксирован в Москве — в два раза. В Санкт-Петербурге – на половину, в Екатеринбурге — на 61%. В Минпромторге РБК заверили, что следят за ситуацией на потребительском рынке, а торговые сети заранее начали создавать запасы товаров.



Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных новой коронавирусной инфекцией Covid-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации для недопущения ее распространения, заявил мэр города Сергей Собянин. Он также призвал горожан не паниковать. По данным на вечер субботы, среди заражённых есть несовершеннолетние.