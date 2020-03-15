Большинство депутатов рекомендовало президенту Израиля поручить формирование кабмина главе центристского блока

Большинство депутатов Кнессета рекомендовало президенту Израиля поручить формирование кабмина по итогам выборов 17 сентября главе центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу. Реувен Ривлин должен принять решение по кандидатуре потенциального премьера до исхода 17 марта.
2020-03-15T18:30:00+03:00
2020-03-15T18:33:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 15 марта 2020
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