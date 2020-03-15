Большинство депутатов рекомендовало президенту Израиля поручить формирование кабмина главе центристского блока

Большинство депутатов Кнессета рекомендовало президенту Израиля поручить формирование кабмина по итогам выборов 17 сентября главе центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу. Реувен Ривлин должен принять решение по кандидатуре потенциального премьера до исхода 17 марта.