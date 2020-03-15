Запуск ракеты Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink снова отменен

За несколько минут до старта на космодроме на мысе Канаверал двигатели ракеты были выключены. Причины остановки запуска пока не называются. Первоначально запуск должен был состояться еще в субботу, но без объяснения причин перенесен на сутки. Falcon 9 должна была вывести на орбиту группу из 60 спутников.