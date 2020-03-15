Минпромторг призвал граждан «осознанно и рационально» подходить к покупкам продтоваров

В ведомстве обращают внимание на то, что торговые сети начали делать товарные запасы заранее и если где-то в магазине определенных товаров нет, это происходит не из-за дефицита. В министерстве также напоминают, что у любого товара есть срок годности, и продукты, закупаемые впрок могут испортится. По информации «Ведомостей», Минпромторг запросил у Ассоциации компаний розничной торговли данные о том, на сколько дней хватит их запасов по социально значимым товарам, а также на сколько они смогут нарастить поставки «на случай непредвиденных обстоятельств». Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что на фоне эпидемии коронавируса граждане начали массово скупать товары первой необходимости и продукты.