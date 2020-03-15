Первый матч дня принес сенсационный результат. Краснодар, который до этого тура занимал второе место в таблице, проиграл одному из аутсайдеров – Сочи.

Сочи по сути – это филиал питерского Зенита. В команде играют те, кому не нашлось места в чересчур объемной заявке чемпиона, в том числе Александр Кокорин. В каком-то смысле фарм-клуб принес пользу основной команде да и играли сочинцы не хуже. Один Кокорин имел несколько верных моментов, но повезло не ему. После удара Кристиана Нобоа и рикошета мяч по немыслимой траектории залетел в сетку в начале второго тайма. Краснодар пошел вперед и обязан был забивать, но вместо этого пропустил в добавленное время . Свой 7 гол в чемпионате забил Андрей Мостовой. Он по своему обыкновению занял идеальную позицию и отправил мяч в пустые ворота. Сочи, который занимал предпоследнее место сменил его сразу на 11 строчку, а Краснодар может догнать Ростов или Локомотив, которые играют позже.

В эти минуты заканчивается еще одна встреча. ЦСКА принимает Уфу. Счет не открыт 0-0.