Военный вертолёт в Чите выпустил снаряд в жилой дом

ЧП в Чите. Военный вертолёт выпустил снаряд в жилой дом.

Снаряд калибром 23 миллиметра повредил балкон одной из квартир. На нём серьёзно пострадала обшивка и остекление, об этом можно судить по первым фотографиям, которые появились в соцсетях. Незначительные повреждения получила и стена дома в Чите, куда врезался снаряд, выпущенный вертолётом Ми-35, пишет Baza. Боевая машина предположительно дала залп когда пилоты разряжали боекомплект на аэродроме в Чите. Снаряд по данным издания пролетел около полутора километров и врезался в стену многоэтажного дома. Интернет-изданию чита.ру оцевидцы рассказали о громком хлопке, некоторые приняли его за взрыв, в квартирах затряслись стёкла. ЧП произошло из-за случайности, уверяют в Восточном военном округе. У вертолёта, стоявшего на аэродроме, выстрелила авиационная пушка: «Произошёл одиночный выстрел за пределы безопасной зоны. Пострадавших нет». По факту случившегося началась проверка. Росгвардия устроила обход дома, в который попал снаряд. Сотрудники проверили квартиры, в которых есть жильцы, теперь ждут остальных выяснить, что там никто не пострадал, пишет «Чита.ру».

Уголовное дело по факту ЧП пока не возбуждали.