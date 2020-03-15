В российских регионах принимают разнообразные меры по противодействию распространения коронавируса

Большинство из них связано с минимизацией массового скопления людей.
Петербургский государственный университет переводит студентов нескольких направлений на дистанционное обучение. В частности, юридическое и экономическое. В городской администрации сейчас решают вопрос о дистанционном обучении школьников. На данный момент в Петербурге выявлено шесть случаев заражения коронавирусом. В городе уже установлен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более тысячи человек.
Другого плана меры принимают в Подмосковье. Там будут каждый день дезинфицировать подъезды жилых домов. Холлы первых этажей, перила и кабины лифтов обработают «специализированными обеззараживающими средствами». Все коммунальные службы региона с понедельника переходят на усиленный режим работы.
В свою очередь власти Калмыкии из-за коронавируса отменили все мероприятия с численностью более 100 человек. Это касается культуры, спорта и развлечений. Запрет будет действовать по 14 апреля.
Ряд работодателей по всей России переводят своих сотрудников на удаленный режим работы.
Между тем, в эффективности распространения режима повышенной готовности на всю страну сомневается политолог Валерий Соловей.