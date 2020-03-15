Z Архив новостей новости
5 0 6 0
18:06, 15 марта 2020

В российских регионах принимают разнообразные меры по противодействию распространения коронавируса

Большинство из них связано с минимизацией массового скопления людей.

Петербургский государственный университет переводит студентов нескольких направлений на дистанционное обучение. В частности, юридическое и экономическое. В городской администрации сейчас решают вопрос о дистанционном обучении школьников. На данный момент в Петербурге выявлено шесть случаев заражения коронавирусом. В городе уже установлен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более тысячи человек.

Другого плана меры принимают в Подмосковье. Там будут каждый день дезинфицировать подъезды жилых домов. Холлы первых этажей, перила и кабины лифтов обработают «специализированными обеззараживающими средствами». Все коммунальные службы региона с понедельника переходят на усиленный режим работы.

В свою очередь власти Калмыкии из-за коронавируса отменили все мероприятия с численностью более 100 человек. Это касается культуры, спорта и развлечений. Запрет будет действовать по 14 апреля.

Ряд работодателей по всей России переводят своих сотрудников на удаленный режим работы.

Между тем, в эффективности распространения режима повышенной готовности на всю страну сомневается политолог Валерий Соловей.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 13 марта Поздравить…

5 273 6 6840 13.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Приоритеты Цифра инфицированных будет спускаться со Старой площади, в соответствии с их представлениями о том, что конкретно сейчас выгоднее – закрыть страну или увеличить явку…

5 51 6 6876 15:45
Kздоровье, коронавирус, рф, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Сильный Президент – сильная Россия Почему я за возможность для действующего Президента выставить кандидатуру на новых выборах…

5 124 6 18037 10.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

На выборах народ поддержит Владимира Путина Мне лично нисколько не интересно, как в Лондоне, Брюсселе или Вашингтоне воспримут изменения в Конституцию РОССИИ. Они мечтают о слабой России, а мы с нашим Национальным лидером Владимиром Путиным сохраним и укрепим мощь и единство России!..

5 93 6 13927 10.03
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Сравнение с Гитлером всегда получается в пользу Сталина Сталин обречен был победить Гитлера, потому что за Сталиным было будущее. За Сталиным была идеология, менее архаичная. Советские люди, воюя, защищали не только свой дом, не только свои семьи…

5 116 6 17998 10.03
Голосование
Как вы оцениваете официальные данные о распространении коронавируса в РФ?
5 45 6 7118 13.03
Блоги

+ «Если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим» «Если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим» Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран там и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, и нет ни одной подписи Сталин — Гитлер…

5 267 6 43378 10.03
8читать ;смотреть
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Воспринимайте Путина как русского де Голля Главнокомандующий во время гибридной войны против России меняться не должен, такова воля народа. Такова логика истории…

5 72 6 11545 11.03
Блоги

Алексей Мельников публицист

Непростые годы Главный руководитель Путин поставил подпись под законом о себе, дающим ему право руководить страной до преклонного возраста или до «Лебединого озера»...

5 61 6 9800 14.03
Kпутин, политика, власть, мнения
Интервью Условно ваш

Виталий Милонов Егор Жуков гости: Виталий Милонов, Егор Жуков

Е.Жуков: Либо я сошел с ума, либо пять минут назад Виталий Милонов говорил, что нельзя у народа спрашивать.
В.Милонов: Нет, это либералы так считают.
Е.Жуков: А, это либералы так считают. Я вас понял…

5 215 6 39311 11.03
#слушать 42:59 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Kполитика, власть, государство, путин, демография, видео
Блоги

Блог «Новой газеты»

Михаил Горбачев: «Если следствие политики — война, то долой такую политику!» Обращение Михаила Горбачева к мировым лидерам…

5 365 6 69967 12.03
Kгорбачев, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Вынести невыносимого Ленина — 2 Ленин – самая страшная за 12 веков русской истории катастрофа нашего государства и цивилизации. Ясно, что официальное обществоведение и официальные гуманитарии не способны расстаться с мертвящими идеологическими догмами советского прошлого…

5 62 6 12242 14.03
Kобщество, ленин, власть, история, мнения
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Мы – гражданское общество Не будет ли участие в этом «голосовании» в любой форме, его легитимацией? Конечно, нет!..

5 155 6 32415 11.03
Блоги

Алексей Мельников публицист

Предупреждение об уголовке Предупреждение властей Москвы об уголовной ответственности граждан за нарушение режима самоизоляции из-за короновируса, — хорошо демонстрирует манеру общения начальства с гражданами, представление властей о том, что люди – мусор…

5 47 6 10568 08.03
Kобщество, коронавирус, мнения
Блоги

+ Владимир Путин о нынешних руководителях корпораций и олигархах 90-х Владимир Путин о нынешних руководителях корпораций и олигархах 90-х Разница в 2000-х годах и сейчас, ну или в 90-х и сейчас, заключалась в том, что они напрямую влияли на принимаемые государством решения, и в вопросах внутренней политики, экономической и даже внешней…

5 71 6 14910 13.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, бизнес, государство, видео, мнения
Блоги

Пикеты в Москве под лозунгом «Обнулите сроки политзэкам» Почти все участники акции – около 40 человек были задержаны…

5 99 6 23066 14.03
Kмосква, задержания, пикеты, политика, видео, события

Популярное за неделю

Новости

У здания ФСБ в центре Москвы начались жесткие задержания Там активисты вышли на пикеты под лозунгом «Обнулите сроки политзэкам»...

5 31 6 74557
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Если бы не экономили на постановке, Володин бы ткнул палец в магнитолу — и должна был раздаться заводная мелодия «На полянке зайки танцевали». И все 19 зайчиков Конституционного суда, совершенно случайно оказавшиеся в Думе…

5 60 6 172177 11.03
#слушать 48:59 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Голосование
Проголосуете ли вы за поправки в Конституцию, если там гарантируют лечение за госсчет больных редкими болезнями детей?
5 92 6 24317 08.03
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Сейчас Путин снова начнет рассказывать сказки для глупых Сограждане, вы еще хотите поддерживать путинские поправки к Конституции, и самого Путина, которому так нравится быть президентом, и который никуда не собирается уходить?..

5 105 6 345298 09.03
Kполитика, общество, конституция, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Владимир Путин умножил себя на ноль Друзья, сегодня Владимир Путин заявил о том, что 22 апреля – это фактически голосование за пятый президентский срок Владимира Путина. Всё стало просто, понятно, открыто и откровенно…

5 169 6 210888 10.03
8читать ;смотреть
Kпутин, власть, права, государство, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8379838
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4409060

Сегодня в эфире