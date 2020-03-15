Пикеты с требованием признания незаконности поправок в Конституцию проходят сегодня у представительства КС в Москве

Инициатором акции, собравшей несколько десятков человек, выступил «Комитет протестных действий». Участники выступили с обращением в адрес судей Конституционного суда. По их мнению, закон о поправках нельзя признать соответствующим букве основного закона.

К трем пополудни у столичного представительства КС на Ильинке выстроилась пикетная очередь, люди попеременно выходили с плакатами, слова которых были обращены к 15 судьям. Открыл акцию политик Леонид Гозман.

Возможностью заявить о своей позиции нельзя пренебречь, пусть и особых иллюзий относительно решения КС нет – сказала «Эху Москвы» участница пикета, координатор правовой помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова.

Присоединившийся к акции ученый-химик Булат Халиуллин не сомневается, что поправка, дающая Путину возможность избираться в очередной раз – политтехнологическая хитрость за рамками закона.

Надписи на плакатах пикетчиков гласили: «Судьи, скажите нет обнулению», «Нет узурпации власти», «Мы против пожизненно диктатуры».

Все участники акции, которая проходила без вмешательства полиции, называли поправки, конституционность которых рассматривает КС, преступными.

Аналогичные пикеты прошли сегодня в Петербурге. Акция в северной столице не обошлась без задержаний. Активисты «Открытой России» сегодня в два часа дня пришли к конституционному суду, чтобы возложить там цветы. Они решили устроить так называемые символические поминки главного закона страны. По их мнению, он уже мертв — после поправок, которые накануне рассматривал КС и которые позволят президенту Владимиру Путину ещё 2 раза участвовать в президентских выборах. Впрочем, импровизированный мемориал Конституции тут же разграбили, это произошло на глазах у либертарианца Дениса Лугового.

После этого цветы возлагали ещё несколько раз. В итоге в автозаке оказалась организатор акции, председатель движения «Открытая Россия» Анастасия Буракова, она рассказала об этом прямо из отдела полиции.

После этого несколько десятков человек остались на сенатской площади и встали в одиночные пикеты. На плакатах было написано «обнулись» с двумя точками над о, «мы против изменения Конституции и узурпации власти». В итоге полицейские задержали 24 человека – всех, кто был с плакатами. Не попал в автозак только отец фигуранта дела «Сети» (организация запрещена на территории РФ) Юлия Бояршинова — он тоже вышел на акцию против поправок в Конституцию.



Петербургские оппозиционеры планировали в следующие выходные выйти на митинг против поправок, но его не согласовали городские власти.