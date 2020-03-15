Протодиакон Андрей Кураев считает меркантильным решение РПЦ не отменять службы из-за коронавируса

Протодиакон Андрей Кураев считает меркантильным решение Русской православной церкви не отменять службы из-за коронавируса. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Пока позиция наших епископов — это позиция лидеров какого-то бизнеса, которые хотят, чтобы к ним ходили, несмотря ни на что, ведь Великий пост — время повышенных доходов», — отметил А.Кураев.

При этом, как считает протодиакон, «самое главное, что может сделать Церковь — пояснить прихожанам, что есть такая форма жертвы как отказ от видимых форм церковности». «Речь идет о том, что если человек в условиях карантина не пойдет на службу, это будет проявлением не его трусости или маловерия, а жертвенной заботы о других людях», — пояснил А.Кураев.

Он также подчеркнул, что ячейки РПЦ в других странах мира исполняют карантинные предписания властей – например, в Италии и Испании «приходы закрыты, и никто не протестует».

Ранее председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что РПЦ не будет закрывать храмы и прекращать богослужения в связи с распространением коронавируса СOVID-19.

При этом он добавил, что в каждом конкретном случае церковь будет решать, как и кого допускать до участия в службах. В мерах профилактики РПЦ будет опираться на эпидемиологическую ситуацию, советы медиков и рекомендации местных властей.