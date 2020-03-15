Протоиерей Николай Преображенский в проповеди призвал голосовать за поправки в Конституцию и «святого Владимира»

Протоиерей Николай Преображенский в проповеди в Казанском соборе Петербурга призвал голосовать за поправки в Конституцию и «святого Владимира». Как передает «Дождь», священник считает это «божьим делом». С 10 марта в Казанском соборе выставлены мощи Иоанна Крестителя, которым уже поклонились тысячи людей. В Санкт-Петербургской митрополии не считают коронавирус препятствием для этого.
2020-03-15T17:32:00+03:00
2020-03-15T17:34:07+03:00
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17:32, 15 марта 2020
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