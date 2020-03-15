Одиночные пикеты против поправок в главный российский закон прошли у здания Конституционного суда

Некоторые участники акции пришли без особой надежды на успех, но не могли пойти на сделку со своей совестью. Об этом «Эху Москвы» сказала координатор правовой помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова, также пришедшая на мероприятие. Людям важно знать, что они сделали все, что было в их силах, заключила Алла Фролова.
2020-03-15T17:31:00+03:00
2020-03-15T17:33:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Эксклюзив Эха 17:31, 15 марта 2020
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